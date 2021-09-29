Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Гол Герчикова на последней минуте принес «Олимпу-Долгопрудный» победу над липецким «Металлургом»

16:00
Теги:

«Олимп-Долгопрудный» на своем поле обыграл липецкий «Металлург» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Единственный гол в матче забил футболист хозяев Леонид Герчиков на 90+3-й минуте встречи.

«Олимп-Долгопрудный» занимает 14-е место в таблице ФНЛ с 16 очками в 14 матчах, «Металлург» идет на последней, 20-й строчке с 8 очками в 14 играх.

ФНЛ

14-й тур

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Металлург Лп» (Липецк) — 1:0 (0:0)

Гол: Герчиков, 90+3.

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Алексеев, Большаков, Кутин, Герчиков, Лоуренс, Ада, Косянчук, Коротаев (Балахонцев, 59), Тарасенко (Янов, 70), Булия.

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Иваньков, Баульчев, Киселев, Войдель, Шаповалов (Овчинников, 62), Поярков, Визнович (Завезен, 62), Арустамян (Черный, 88), Кутьин (Ахвледиани, 77).

Предупреждения: Баульчев, 21. Поярков, 51. Войдель, 54. Янов, 72.

Удаление: Поярков, 86.

Судья: Сафьян (Москва).

29 сентября. Химки. Стадион «Родина».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Шериф» творит невообразимое. Бывший игрок «Тамбова» похоронил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
Проблемы «Реала» шерифа не волнуют! Рабинер — о главной сенсации Лиги чемпионов
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд