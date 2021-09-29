Гол Герчикова на последней минуте принес «Олимпу-Долгопрудный» победу над липецким «Металлургом»
«Олимп-Долгопрудный» на своем поле обыграл липецкий «Металлург» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.
Единственный гол в матче забил футболист хозяев Леонид Герчиков на 90+3-й минуте встречи.
«Олимп-Долгопрудный» занимает 14-е место в таблице ФНЛ с 16 очками в 14 матчах, «Металлург» идет на последней, 20-й строчке с 8 очками в 14 играх.
ФНЛ
14-й тур
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Металлург Лп» (Липецк) — 1:0 (0:0)
Гол: Герчиков, 90+3.
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Алексеев, Большаков, Кутин, Герчиков, Лоуренс, Ада, Косянчук, Коротаев (Балахонцев, 59), Тарасенко (Янов, 70), Булия.
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Иваньков, Баульчев, Киселев, Войдель, Шаповалов (Овчинников, 62), Поярков, Визнович (Завезен, 62), Арустамян (Черный, 88), Кутьин (Ахвледиани, 77).
Предупреждения: Баульчев, 21. Поярков, 51. Войдель, 54. Янов, 72.
Удаление: Поярков, 86.
Судья: Сафьян (Москва).
29 сентября. Химки. Стадион «Родина».
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