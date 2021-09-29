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«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» на своем поле

14:14
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«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Волгарь» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Автором единственного гола стал форвард хабаровчан Камран Алиев.

«СКА-Хабаровск» занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ с 27 очками в 14 матчах, «Волгарь» занимает 18-ю строчку с 9 очками в 14 играх.

ФНЛ

14-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (0:0)

Гол: Алиев, 69.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Смирнов (Мануйлов, 59), Эммерсон, Грачев, Литвин, Мартусевич (М.Тихонов, 67), Андямов (А.Носов, 72), Кольцов (Мут.Магомедов, 72), Караев (Брагин, 59), Гонгадзе, Алиев.

«Волгарь» (Астрахань): Ямпольский, Малания, Печенкин (Д.Горовых, 63), Козлов, Ведерников, Демьянов, Ращеня (А.Павлишин, 73), Стефанович (А.Юсупов, 63), Бутенко, Лесников (А.Баев, 63), Погосов (В.Жиронкин, 81).

Предупреждения: Кольцов, 28. Козлов, 46. Эммерсон, 49. Андямов, 56. Стефанович, 60. Алиев, 70.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

29 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

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Иван Торопцев все материалы автора

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