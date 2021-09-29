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«Спартак-2» победил «Томь» и прервал серию из трех поражений подряд

17:00
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«Спартак-2» на своем поле победил «Томь» в матче 14-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Московский клуб выиграл со счетом 3:1.

Красно-белые прервали серию из трех поражений подряд и набрали 25 очков, поднявшись на пятую строчку в турнирной таблице.

ФНЛ

14-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Томь» (Томск) — 3:1 (0:0)

Голы: Воропаев, 73 (1:0). Влад.Шитов, 85 (2:0). Маркитесов, 90+1 (3:0). Станисавлевич, 90+4 (3:1).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Воропаев, Агапов, Шайхтдинов, Сунгатулин, Шильцов (Муминов, 90+2), Маркитесов, Оганесян, Кутателадзе (Вит.Шитов, 46), Влад.Шитов.

«Томь» (Томск): Арапов, Семейкин, Почивалин, Абрамов, Климов (Станисавлевич, 14), Кубышкин, Радостев, Ставпец, Кирсанов (Антипов, 90), Кудряшов (Гордюшенко, 75), Корж (Дмитриев, 90).

Предупреждения: Шайхтдинов, 4. Кудряшов, 5. Корж, 18. Почивалин, 51. Влад.Шитов, 56.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

29 сентября. Москва. Стадион «Спартак» (4-е поле).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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