«Нижний Новгород» с минимальным счетом победил «Армавир» в матче ФНЛ
В матче чемпионата Олимп-ФНЛ «Нижний Новгород» одолел «Армавир» со счетом 1:0.
Олимп — ФНЛ
12-й тур
«Нижний Новгород» — «Армавир» — 1:0 (0:0)
Гол: Темников, 60.
Нереализованный пенальти: Игнатович, 57 (вратарь)
"Нижний Новгород": Сысуев, Морозов, Федорив, Зуев, Голышев (Гаджибеков, 53), Ставпец (Лебедев, 72), Сапета, Игнатович (Чудин, 78), Комолов, Палиенко (Темников, 58), Портнягин.
«Армавир»: Матюша, Концедалов, Тен, Кутин (Тучевич, 64), Хайруллов, Поляков (Абдул Гафар, 87), Безлихотнов (Лусикян, 83), Гурфов, Рзаев (Переверзев, 64), Думбья (Замалиев, 70), Калмыков.
Предупреждения: Зуев, 24. Поляков, 43. Кутин, 56.
Удаление: Морозов, 51.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
7 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Шинник» (Ярославль) — «Томь» (Томск) — 2:1 (1:0)
Голы: Дроздов, 36 (1:0). Низамутдинов, 47 — с пенальти (2:0). Калинский, 50 (2:1).
«Шинник» (Ярославль): Антипин, Цховребов, Первушин, Щербаков, Пугин (Эктов, 60), Дроздов (Покидышев, 83), Алейников (Зинков, 46), Кожемякин, Олейников (Пухов, 77), Самодин (Стешин, 87), Низамутдинов.
«Томь» (Томск): Вавилин, Эдиев, Горбатюк, Мануйлов, Пенчиков, Шалаев, Казанков (Сасин, 82), Калинский, Киреенко (Плетнев, 73), Талалай, Тлупов (Житнев, 56).
Предупреждения: Эдиев, 43. Алейников, 44. Пугин, 48. Зинков, 84.
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
7 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник».
«Чертаново» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:2 (1:1)
Голы: Хубаев, 10 (0:1). Герчиков, 20 (1:1). Уридия, 78 (1:2). Цыпченко, 85 (2:2).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Солдатенков, Кондаков (Камышев, 77), Редькович, Ежов (Завезен, 88), Витюгов, Пруцев (Рудковский, 83), Герчиков (Прудников, 76), Сарвели, Цыпченко.
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Канаев, Семенов, Потапов, Ширяев, Галиулин (Шадрин, 65), Ситдиков, Уридия (Гилязетдинов, 89), Петров (Киреев, 80), Хубаев (Куликов, 79), Макаров.
Предупреждения: Петров, 12. Герчиков, 16. Голубев, 17. Макаров, 22. Витюгов, 23. Бартасевич, 35. Ширяев, 86.
Удаление: Макаров, 72.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
7 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/