"Нижний Новгород" уступил "Армавиру" в матче 35-го тура Олимп-ФНЛ. Нижегородцы идут на четвертом месте в таблице, дающем право участия в плей-офф за выход в РПЛ. "Армавир" поднялся из зоны вылета на 16-е место.

В другой встрече "Краснодар-2" взял верх над "Балтикой". Калининградцы занимают место в зоне вылета.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

35-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Балтика" (Калининград) - 2:1 (1:0)

Голы: Сергеев, 21 (1:0). Черников, 52 (2:0). Саплинов, 78 (2:1).

"Краснодар-2": Адамов, Марков (Парадин, 70), Таранов, Бородин, Голубев, Сперцян (Текучев, 64), Черников, Якимов, Онугха (Халназаров, 46), Сергеев, Кутовой (Сабуа, 64).

"Балтика": Помазан, Тишкин, Каленкович, Магаль, Плопа, Хадарцев (Захаров, 46), Шаваев (Алибеков, 66), Саплинов, Глушков (Дядюн, 62), Причиненко, Портнягин (Кузьмичев, 62).

Предупреждения: Причиненко, 13. Черников, 23. Сперцян, 45. Саплинов, 45+3. Тишкин, 68.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

4 мая. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

"Армавир" - "Нижний Новгород" - 2:1 (0:1)

Голы: Палиенко, 17 (0:1). Тен, 67 (1:1). Романенко, 82 (2:1).

"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Таказов, Лусикян, Поляков (Дышеков, 89), Суханов (Д.Клопков, 83), Гурфов, Романенко, Мичуренков (Синявский, 76).

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хрипков, Морозов, Федорив, Палиенко (Голышев, 90), Игнатович (Хайруллов, 78), Сапета, Носов (Воробьев, 59), Фомин, Сергеев (Делькин, 50).

Предупреждения: Хрипков, 5. Гогличидзе, 38. Суханов, 63. Хайруллов, 86. Федорив, 90+1.

Удаление: Хрипков, 75.

4 мая. Армавир. Стадион "Юность".