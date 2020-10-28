«Нижний Новгород» и «Оренбург» сыграли вничью и остались лидерами в ФНЛ, «Торпедо» обошло «Крылья»

Лидеры таблицы Олимп-ФНЛ «Нижний Новгород» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 18-го тура — 0:0. «Нижний» сохранил лидерство с 39 очками, «Оренбург» отстает на 2 очка.

Ничьей лидеров воспользовалось «Торпедо», одолевшее «Текстильщик» — 3:1. Московский клуб обошел «Крылья Советов» и вышел на третье место в таблице, догнав «Оренбург».

Первенство России

Олимп — ФНЛ

18-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Торпедо» (Москва) — 1:3 (0:0)

Голы: Калмыков, 72 (0:1). Обивалин, 77 (1:1). Калмыков, 85 (1:2). Берковский, 87 (1:3).

«Текстильщик»: Смирнов, Обивалин, Морозов, Макушкин, Фомин, Батов (Аппаев, 61), Горюшкин, Мнацаканян (Губочкин, 80), Сидоров (Агеев, 75), Мухаметзянов, Бачинский (Маричев, 74).

«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Елисеев, 86), Евдокимов, Редькович, Шоркин, Кертанов (Берковский, 86), Дворецков (Адаев, 60), Магаль, Рязанцев (Лях, 78), Нетфуллин, Калмыков (Прошляков, 89).

Предупреждения: Прошкин, 30. Фомин, 59.

Удаление: Фомин, 83.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

28 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Нижний Новгород» — «Оренбург» — 0:0

«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Зуйков, Маляров, Шумских, Ставпец (Темников, 67), Сапета, Шарипов, Комолов (Федчук, 81), Попов (Султонов, 61), Сулейманов (Каккоев, 87).

«Оренбург»: Климович, А.П.Смирнов, С.Козлов, Малых, Сиваков, Миронов (Чуканов, 67), Капленко, Ткачук (Палиенко, 77), Аюпов, Фамейе, А.В.Козлов.

Предупреждения: С.Козлов, 23. Ставпец, 32. Малых, 43. Чуканов, 89. Аюпов, 90+1. А.П.Смирнов, 90+1.

Судья: Шадыханов (Москва).

28 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».