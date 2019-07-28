"Нижний Новгород" Черышева обыграл "Торпедо" Игнашевича

"Нижний Новгород" одержал победу над "Торпедо" (2:1) в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ. В составе хозяев отличились нападающий Игорь Портнягин и полузащитник Максим Палиенко.

"Нижний Новгород" возглавляет Дмитрий Черышев. "Торпедо" – Сергей Игнашевич.

Олимп – ФНЛ

5-й тур

"Нижний Новгород" – "Торпедо" (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: Лях, 19 (0:1). Портнягин, 35 (1:1). Палиенко, 60 (2:1).

"Нижний Новгород": Сысуев, Хозин, Морозов, Темников (Ставпец, 54), Федорив, Абрамов, Сапета, Чудин, Игнатович (Комолов, 74), Палиенко (Голышев, 77), Портнягин (Салугин, 84).

"Торпедо" (Москва): Цыган (Кеняйкин, 70), Багаев, Божин, Шоркин, Галоян (Елисеев, 70), Магаль, Лях (Кертанов, 83), Рязанцев, Самошников, И.Сергеев, Лебеденко (Самсонов, 57).

Предупреждения: Лях, 41. Темников, 43. Игнатович, 45+2. Сапета, 83.

Судья: Волошин (Смоленск).

28 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".