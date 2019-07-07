Невероятный старт ФНЛ! Девять гостевых побед в первый игровой день

"Спартак-2" в гостевом матче 1-го тура Олимп-ФНЛ обыграл "Балтику" (1:0).

Таким образом, в первый игровой день нового сезона гости одержали девять побед в девяти встречах, причем хозяева забили только 3 гола (все на счету дальневосточных команд: "Луча" и "СКА-Хабаровска").

Матч "Армавира" и "Краснодара-2" пройдет во вторник, 9 июля.

Олимп - ФНЛ

1-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Спартак-2" (Москва) - 0:1 (0:1)

Гол: Нимели, 12.

"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин (Макарчук, 75), Маклаков, Овсиенко, Алибеков, Чочиев, Глушков (Кузьмин, 62), Причиненко, Альшин, Шаваев, Маркин.

"Спартак-2" (Москва): Акмурзин, Миронов, Маслов, Воропаев, Гапонов, Бакаев (Данилин, 84), Бакалюк, Игнатов (Петрунин, 90+2), Умяров, Нимели (Маркитесов, 77), Руденко (Фольмер, 73).

Предупреждения: Алибеков, 68. Миронов, 68. Акмурзин, 82.

Судья: Кукуян (Сочи).

7 июля. Калининград. Стадион "Калининград". 6887 зрителей.

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