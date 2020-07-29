Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об отношении к концовке сезона-2019/20 и работе команды в условиях пандемии.

— Сейчас, когда прошло уже достаточно много времени, как вы воспринимаете такую скомканную концовку сезона? Возобновление, пара неудачных матчей, потом карантин и решение, что сезон доигран не будет.

— Очень много времени уже прошло. Честно, уже перевернул страницу, даже вспоминать не хочется, — сказал Игнашевич.

— То есть никакого опыта: ни хорошего, ни плохого? Ничего кроме нервотрепки?

— Какой может быть опыт. Такая форс-мажорная ситуация. Во время паузы занимался подготовкой к новой части сезона или его возобновлению, поэтому было много работы. И сейчас много работы, поэтому нет ни времени, ни повода возвращаться.

— Как работала команда все это время?

— Сложное время, потому что невозможно заставить никого, даже по контракту, потому что у всех есть родители, семьи, жены, дети. Им не объяснишь зачем отец, например, выходит на улицу бегать в такое сложное время. Поэтому была программа у ребят. Мы не могли ее полноценно контролировать.

— Какие-то конференции по видеосвязи, общение в мессенджерах?

— У нас нет такой, к сожалению, возможности у ребят найти место для полноценной тренировки. Если, например, «Бавария» и «Ман Сити» могли себе позволить, так как у игроков есть загородные дома, есть возможность даже периодически выезжать на тренировочные базы, то мы были закрыты в квартирах. У кого была возможность, уехали за город. Процентов 70-80 ребят все-таки работу выполнили. С остальными было сложнее.

— А когда уже приступили к полноценным, нормальным тренировкам?

— С 1 июня. Сезон у нас 2 августа. То есть, по сути, у нас 2 месяца. У нас было время втянуть ребят после этой паузы. Мы 10 дней тренировались в Москве, у нас был втягивающий сбор. Он безусловно помог нам безболезненно, без травм полноценно провести остальные сборы.