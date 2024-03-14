Юшин: «У «Родины» есть задача выйти в РПЛ»

Нападающий «Родины» Александр Юшин рассказал о задачах команды на сезон-2023/24.

«Стоит ли перед командой задача выйти в РПЛ? Вообще, есть такая задача, но я не хочу ничего конкретного озвучивать, распыляться. Поэтому мы двигаемся дальше и готовимся к следующей игре», — приводит слова Юшина Legalbet.

После 22 туров первой лиги «Родина» занимает шестое место в турнирной таблице с 34 очками.