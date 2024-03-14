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14 марта, 09:00

В «Родине» заявили, что сделают все возможное для выхода в РПЛ

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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в комментарии для «СЭ» рассказал об интересе к игрокам от команд РПЛ.

«Интерес к нашим игрокам из РПЛ, конечно, был. Но эти команды знают, что не так просто забрать у нас игрока. Если бы у нас была задача распродать команду, то, думаю, было бы приличных трансферов 10. Хватало звонков зимой. Когда клубы звонят, ты объясняешь, что они вряд ли смогут нас заинтересовать. Мы никогда не скрываем от ребят, какие есть варианты, потому что футболист должен находиться в команде с ощущением того, что его все устраивает. Хочется с ребятами, которые у нас есть, пойти дальше играть в РПЛ. Сделаем все возможное, чтобы выйти туда в этом сезоне», — сказал Зинин «СЭ».

«Родина» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 34 очками.

Сергей Жуков

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Талалаев считает, что «Химки» пока не готовы к РПЛ

Юшин: «У «Родины» есть задача выйти в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 23 12 6 5 36-23 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
9
 Енисей 23 9 3 11 37-32 30
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.03 14:00
Торпедо – Кубань
 - : -
23.03 15:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
23.03 16:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
23.03 17:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
24.03 13:30
Сокол – Черноморец
 - : -
24.03 16:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
24.03 17:00
Алания – Родина
 - : -
24.03 17:00
Шинник – Акрон
 - : -
24.03 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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