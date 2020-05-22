Нападающий Подбельцев продолжит карьеру в «Факеле»

Очередным итогом селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с форвардом Александром Подбельцевым, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний нападающий в течение двух предыдущих сезонов выступал в составе «Чайки» из Песчанокопского, забив в общей сложности 21 мяч в ворота соперников в 57 матчах турниров Олимп-ФНЛ, Олимп-ПФЛ и Кубка России. Второй в списке бомбардиров группы «Юг» Олимп-ПФЛ сезона 2018/19.