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Нападающий Подбельцев продолжит карьеру в «Факеле»

16:09
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Очередным итогом селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с форвардом Александром Подбельцевым, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний нападающий в течение двух предыдущих сезонов выступал в составе «Чайки» из Песчанокопского, забив в общей сложности 21 мяч в ворота соперников в 57 матчах турниров Олимп-ФНЛ, Олимп-ПФЛ и Кубка России. Второй в списке бомбардиров группы «Юг» Олимп-ПФЛ сезона 2018/19.

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/news/view/6093

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