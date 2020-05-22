Нападающий Подбельцев продолжит карьеру в «Факеле»
16:09
Очередным итогом селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с форвардом Александром Подбельцевым, сообщает официальный сайт клуба.
Подбельцев — в «Факеле»! ?— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) May 22, 2020
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Очередным плодом селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с Александром Подбельцевым.
Подробнее: https://t.co/umkhirxWv0 ?
?#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/v6mADOJhF3
27-летний нападающий в течение двух предыдущих сезонов выступал в составе «Чайки» из Песчанокопского, забив в общей сложности 21 мяч в ворота соперников в 57 матчах турниров Олимп-ФНЛ, Олимп-ПФЛ и Кубка России. Второй в списке бомбардиров группы «Юг» Олимп-ПФЛ сезона 2018/19.
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