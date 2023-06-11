Нападающий Никитин стал игроком «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании нападающего Кирилла Никитина.

Долгосрочный контракт с 20-летним вингером рассчитан на 4 года.

Предыдущие два года футболист находился в системе «Слована». Играя за вторую команду, Никитин записал на свой счет 5 голов и 3 ассиста в 48 матчах.

Также форвард имеет опыт выступления за юниорские и молодежные сборные России.