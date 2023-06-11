«Родина» продлила контракт с нападающим Калмыковым

«Родина» на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Амуром Калмыковым.

Новое соглашение 29-летнего форварда с клубом действует до конца сезона-2023/24.

Калмыков перешел в «Родину» осенью 2022 года. В сезоне-2022/23 нападающий провел 30 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

«Родина» по сумме двух встреч проиграла «Пари НН» (2:3) в стыковых матчах и не смогла выйти в РПЛ.