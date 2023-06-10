Болельщики «Енисея» сравнили судью ответного матча против «Факела» с клоуном

Болельщики «Енисея» остались недовольны работой главного арбитра Сергея Иванова в ответном переходном матче РПЛ против «Факела» (2:0).

Фанаты клуба опубликовали пост на своей старнице ВКонтакте с фотографией и подписью: «Просто напомним, что Иванова в этом сезоне уже остраняли на два тура за ошибки».

Общий счет по сумме двух встреч 3:0 в пользу «Факела». Таким образом, воронежцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Енисей» продолжит выступление в первой лиге.