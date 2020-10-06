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Нападающий Максим Максимов стал новичком «Факела»

15:12
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Состав первой команды «Факела» пополнил еще один новичок. Контракт с клубом подписал уроженец Воронежа Максим Максимов, сообщает сайт «Факела».

Последним клубом 24-летнего нападающего был сербский «Напредак» из города Крушевац, до которого Максим в 2019 году защищал цвета столичного «Торпедо».

Профессиональную карьеру Максимов начал в 18 лет в литовском «Атлантасе», который тогда возглавлял Константин Сарсания. В 2017 году выступал в другом клубе чемпионата Литвы «Тракай» под руководством нынешнего главного тренера «Факела» Олега Василенко, в 16 матчах забив девять мячей. По итогам пяти матчей Лиги Европы стал лучшим бомбардиром квалификации европейского футбольного турнира, забив 7 мячей.

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/news/view/6366

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