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7 сентября, 20:11

На тульский «Арсенал» наложат запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед Бурлаком

Алексей Еремин
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РФС наложит запрет на регистрацию новичков на тульский «Арсенал» из-за долгов перед бывшим защитником клуба Тарасом Бурлаком, сообщает официальный сайт организации.

В августе 33-летний защитник на правах свободного агента перешел в ногинское «Знамя».

Запрет начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в решении, при условии, что не соглашение не будет исполнено в полном объеме.

Бурлак являлся игроком «Арсенала» в 2020-2022 годах, на его счету 20 матчей за тульский клуб.

Источник: https://rfs.ru/news/216624
Тарас Бурлак
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Арсенал (Тула)
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