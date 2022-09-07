РФС признала ошибочным назначение пенальти арбитром Сухим в ворота «Рубина» в матче с «Аланией»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение главного арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Рубина» на 81-й минуте матча с «Аланией» (2:2).

По мнению комиссии, контакт между игроком обороняющейся команды «Рубин» Валерием Чуперкой и футболистом атакующей команды «Алания» Аланом Чочиевым был незначительным и не повлиял на возможность нападающего продвигаться к мячу.

Также члены ЭСК РФС усматривает в действиях нападающего владикавказского клуба элементы симуляции, за что Сухой должен был назначить свободный удар в пользу казанского клуба и вынести предупреждение форварду.

На 83-й минуте матча нападающий владикавказского клуба Ислам Машуков реализовал пенальти и сократил разрыв в счете, а на 88-й минуте защитник «Алании» Хетаг Кочиев сравнял счет в матче.