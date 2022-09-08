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Газизов: «Финансовое положение «Уфы» нестабильно. Ставить задачу выхода в РПЛ не имеет смысла»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» объяснил свои слова о финансовом положении клуба.

Ранее генеральный директор «Уфы» в интервью «РБ-Спорт» заявил, что главная цель на текущий сезон — сохранение клуба.

«Буквально скоро мы узнаем, что происходит с финансами в клубе. Возникает просто ряд вопросов. Финансовое положение «Уфы» нестабильно. Ставить задачу выхода в РПЛ в такой ситуации не имеет смысла. Ожидание решения главы республики? Нет, мы просто работаем», — сказал Газизов «СЭ».

После 8 туров в Первой лиге «Уфа» занимает 15 место, имея в активе 8 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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 КАМАЗ 8 5 3 0 13-4 18
2
 Алания 8 4 3 1 13-8 15
3
 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
10
 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
11
 Велес 8 3 0 5 8-11 9
12
 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
13
 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
15
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
16
 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
18
 Волга 8 1 1 6 6-16 4
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32 тур
33 тур
34 тур
11.09 14:00
Велес – Рубин
 - : -
11.09 16:00
Акрон – Родина
 - : -
11.09 17:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.09 17:00
Волгарь – Волга
 - : -
11.09 18:00
Краснодар-2 – Енисей
 - : -
11.09 18:00
Шинник – Кубань
 - : -
11.09 18:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
11.09 19:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
12.09 21:00
Балтика – Динамо Мх
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Г
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 5
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
Илья Грузнов

Илья Грузнов

Шинник

 4
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 5
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 3
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 3
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 7 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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