Мухаметшина назначили исполняющим обязанности главного тренера «Мордовии»
15:10
Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин не будет руководить командой по состоянию здоровья, сообщается на официальном сайте саранского клуба.
Отмечается, что до окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Мухаметшин.
Официальная информация— FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) October 25, 2019
По состоянию здоровья главный тренер #ФКМордовия Марат Федорович Мустафин не может исполнять свои обязанности. До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Наилевич Мухаметшин. pic.twitter.com/yQfgkxCFat
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