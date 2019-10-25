Мухаметшина назначили исполняющим обязанности главного тренера «Мордовии»

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин не будет руководить командой по состоянию здоровья, сообщается на официальном сайте саранского клуба.

Отмечается, что до окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Мухаметшин.

Официальная информация



По состоянию здоровья главный тренер #ФКМордовия Марат Федорович Мустафин не может исполнять свои обязанности. До окончания летне-осенней части сезона исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Наилевич Мухаметшин. pic.twitter.com/yQfgkxCFat — FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) October 25, 2019

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