"Мордовия" обыграла "Чертаново", "Авангард" поделил очки с "Нижним Новгородом"

В матче 26-го тура первенства Олимп-ФНЛ "Мордовия" на выезде обыграла "Чертаново" (2:0). В другом матче курский "Авангард" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" (1:1).

Олимп – ФНЛ

26-й тур

"Чертаново" (Москва) – "Мордовия" (Саранск) – 0:2 (0:0)

Голы: Дворецков, 81 (0:1). Орлов, 84 (0:2).

"Чертаново": Ломаев, Бартасевич, Солдатенков, Паршиков, Колесниченко (Тюменцев, 88), Ежов (Канищев, 88), Пруцев, Витюгов (Никулин, 89), Горшков, Прудников (Молчанов, 82), Сарвели.

"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Климов, Сухарев, Лебедев, Мухаметшин (Орлов, 71), Дворецков (Юсупов, 86), Адаев, Киреев, Петров, Поярков (Навлетов, 90).

Судья: Чембулатов (Кострома).

10 марта. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

"Авангард" (Курск) – "Нижний Новгород" – 1:1 (0:1)

Голы: Палиенко, 3 (0:1). Григорьев, 63 – с пенальти (1:1).

"Авангард": Саутин, Никитин (Минаев, 68), Гоцук, Дашаев, Багаев, Григорьев, Макаров, Земсков (Каюмов, 51), Трошечкин, Батютин (Кубышкин, 84), Коробов (Федотов, 79).

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Абрамов, Федорив, Морозов, Палиенко (Воробьев, 85), Носов (Хрипков, 47), Фомин, Игнатович (Хайруллов, 56), Сапета, Сергеев (Делькин, 64).

Предупреждения: Фомин, 5. Батютин, 67. Коробов, 69. Федорив, 75. Гоцук, 76. Трошечкин, 90+2.

Удаления: Фомин, 44. Абрамов, 62.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

10 марта. Курск. Стадион "Трудовые резервы".