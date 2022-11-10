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10 ноября, 16:34

Монсон рассказал, что в чемпионате России поддерживает «Уфу»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший боец ММА Джефф Монсон рассказал, за какую российскую команду он болеет.

«Честно говоря, я не особо слежу за футболом, очень редко его смотрю. Но я живу в Уфе, поэтому в России я болею за местную команду, за «Уфу». Меня несколько раз приглашали на матчи команды, я знаком с медицинским штабом «Уфы» — они помогали мне с восстановлением моей спины. Также я знаю несколько игроков оттуда. Желаю «Уфе» удачи и как можно больше побед!» — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

По итогам сезона-2021/22 чемпионата России «Уфа» опустилась в первую лигу. После 17 туров уфимская команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 18 очков.

Следующим соперником «Уфы» станет «Волга». Матч пройдет 12 ноября. Начало — в 16:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-ne-osobo-slezhu-za-futbolom-no-v-rossii-boleyu-za-ufu/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
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ФК Уфа
Джефф Монсон
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
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5.03 00:00
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