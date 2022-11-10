В «Рубине» ответили на вопрос о переходе Дзюбы

Пресс-служба «Рубина» на запрос «СЭ» прокомментировала новости о возможном переходе Артема Дзюбы в казанский клуб. Ранее появились слухи, что для форварда казанский клуб — ключевой вариант.

«Какой вариант для Дзюбы приоритетный — это лучше спросить у Артема. Трансферное окно закрыто, поэтому сейчас нет смысла обсуждать эту тему.

У «Рубина» впереди еще три матча, а в воскресенье домашняя игра с «Енисеем». В клубе сконцентрированы только на предстоящих матчах», — сообщили в пресс-службе клуба.

7 ноября было объявлено о том, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.