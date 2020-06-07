«Мои пять тестов на «корону» отрицательные. А сыновья попали в Коммунарку». Тарханов о COVID-19, своем здоровье и родственниках

Известный тренер Александр Тарханов, возглавивший «Енисей», рассказал, что полностью восстановился после пневмонии, которую перенес весной.

— В ФНЛ адский график, перелеты от Калининграда до Хабаровска, разные часовые пояса...

— И что?

— Зачем вам все это в 65?

— Во-первых, я очень люблю футбол. Во-вторых, что такое 65? Да ерунда! Я на 65 и не выгляжу. Со здоровьем порядок, сил достаточно, а желания работать еще больше. Когда же слышу стоны по поводу календаря, сразу вспоминаю союзные времена, первую лигу, где было 22 команды. Из Душанбе, Ташкента, Кишинева, Риги, Симферополя, Тюмени, Кемерова... Представляете расстояния? Но никто не жаловался!

— Вы тогда в Абовяне работали.

— Тренером-консультантом, помогал Назару Петросяну. Как-то в Алма-Ату два дня на перекладных добирались, в гостиницу приехали в 6 утра. Чуть-чуть покемарили, перекусили — и на стадион. «Котайк» наш ни на что не претендовал, а вот «Кайрат» рвался в высшую лигу, для него каждое очко было на вес золота. Так что вы думаете — мы выиграли 1:0!

— Для кого-то жить в самолете — испытание.

— А я спокойно переношу. Для меня перелеты — вообще не проблема.

— К разговору о здоровье. В апреле вы загремели в больницу с пневмонией. Сколько тестов на коронавирус сдали?

— Пять. Все отрицательные. А вот у сыновей «корона» подтвердилась. Слава Богу, в легкой форме. Старший 7 дней провел в Коммунарке, младший — 5. Сейчас прекрасно себя чувствуют. (Александр Кружков)

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