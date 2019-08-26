Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгений Савин взял интервью у главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича. 40-летний российский специалист признался, что не общается с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым после одного из интервью.

— Реакция Акинфеева на мою фразу про эгоизм? Не знаю, мне казалось, что я комплимент сделал. Я хотел, чтобы все игроки у меня были такими как Акинфеев. Чтобы на каждом участке поля каждый отвечал за свою работу персонально. Как единый механизм в хорошей машине.

После этого мы с ним не общались. Да что он может думать? Я просто Игоря хорошо знаю, сезон идет тяжелый, нормальная реакция.

Акинфеев удивлен словами Игнашевича. Защитник критиковал вратаря за эгоизм