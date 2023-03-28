Матчи в ФНЛ пройдут без судей РПЛ и ВАР
Определены арбитры и инспекторы матчей 25-го тура первой лиги, которые пройдут 1 и 2 апреля. Как сообщает сайт ФНЛ, назначения получили:
«Родина» — «Акрон» — Сергей Цыганок (Владивосток), Степан Щербаков (Омск), Юрий Ярушкин (Вологда), резервный Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор Игорь Писанко (Новосибирск);
«Уфа» — «СКА-Хабаровск» — Михаил Черемных (Пермь), Михаил Кистанов (Энгельс), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья Данил Каширин (Уфа), инспектор Андрей Иванов (Кострома);
«Енисей» — «Краснодар-2» — Ранэль Зияков (Набережные Челны), Наиль Сейфетдинов (Казань), Федор Валявин (Саратов), резервный Александр Сединкин (Омск), инспектор Сергей Андреев (Новосибирск);
«Рубин» — «Велес» — Сергей Куликов (Саранск), Руслан Шекемов (Нальчик), Евгений Синянский (Ярославль), резервный Герман Коваленко (Казань), инспектор Александр Костин (Московская область);
«Динамо» Мх — «Балтика» — Олег Соколов, Сергей Каруненко, Александр Чекалин (все — Воронеж), резервный Богдан Головко (Волгоград), инспектор Андрей Бутенко (Москва);
«Волга» — «Волгарь» — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), Алексей Линкин (Воронеж), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный Владислав Рыбаков (Ульяновск), инспектор Василий Правило (Краснодар);
«КАМАЗ» — «Алания» — Игорь Низовцев (Нижний Новгород), Сергей Архипов (Ульяновск), Артур Зайнагутдинов (Уфа), резервный Игорь Захаров (Казань), инспектор Виктор Клепиков (Екатеринбург);
«Нефтехимик» — «Арсенал» — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону), Александр Приходько (Москва), Илья Довольнов (Тюмень), резервный Ваге Чичилян (Московская область), инспектор Лев Антонов (Владимир);
«Кубань» — «Шинник» — Константин Юданов, Артем Перов, Виктор Медведев, резервный Андрей Зубов (все — Москва), инспектор Сергей Романов (Новосибирск).
В этот раз департамент судейства не назначил ни на одну из игр судью из РПЛ (если не считать ассистентов Наиля Сейфетдинова и Сергея Каруненко), также в отличие от последних туров не будут использоваться видеоассистенты.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|24
|14
|9
|1
|45-22
|51
|
2
|Рубин
|24
|12
|9
|3
|38-23
|45
|
3
|Енисей
|24
|11
|9
|4
|33-24
|42
|
4
|Алания
|24
|11
|8
|5
|39-26
|41
|
5
|Арсенал
|24
|10
|6
|8
|32-30
|36
|
6
|Шинник
|24
|10
|5
|9
|29-26
|35
|
7
|Волгарь
|24
|9
|8
|7
|26-23
|35
|
8
|СКА-Хаб.
|24
|9
|7
|8
|38-28
|34
|
9
|КАМАЗ
|24
|8
|9
|7
|27-24
|33
|
10
|Динамо Мх
|24
|8
|9
|7
|17-18
|33
|
11
|Родина
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
12
|Акрон
|24
|6
|12
|6
|24-26
|30
|
13
|Нефтехимик
|24
|7
|8
|9
|20-24
|29
|
14
|Велес
|24
|7
|3
|14
|23-39
|24
|
15
|Кубань
|24
|6
|6
|12
|24-28
|24
|
16
|Уфа
|24
|5
|6
|13
|22-34
|21
|
17
|Волга
|24
|4
|8
|12
|17-31
|20
|
18
|Краснодар-2
|24
|4
|5
|15
|16-41
|17
|2.04
|00:00
|
Динамо Мх – Балтика
|- : -
|2.04
|00:00
|
Уфа – СКА-Хаб.
|- : -
|2.04
|00:00
|
Енисей – Краснодар-2
|- : -
|2.04
|00:00
|
КАМАЗ – Алания
|- : -
|2.04
|00:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.04
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|2.04
|00:00
|
Родина – Акрон
|- : -
|2.04
|00:00
|
Рубин – Велес
|- : -
|2.04
|00:00
|
Волга – Волгарь
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|22
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|22
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6