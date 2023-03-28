Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Судейство

Сегодня, 21:48

Матчи в ФНЛ пройдут без судей РПЛ и ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Определены арбитры и инспекторы матчей 25-го тура первой лиги, которые пройдут 1 и 2 апреля. Как сообщает сайт ФНЛ, назначения получили:

«Родина» — «Акрон» — Сергей Цыганок (Владивосток), Степан Щербаков (Омск), Юрий Ярушкин (Вологда), резервный Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор Игорь Писанко (Новосибирск);

«Уфа» — «СКА-Хабаровск» — Михаил Черемных (Пермь), Михаил Кистанов (Энгельс), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья Данил Каширин (Уфа), инспектор Андрей Иванов (Кострома);

«Енисей» — «Краснодар-2» — Ранэль Зияков (Набережные Челны), Наиль Сейфетдинов (Казань), Федор Валявин (Саратов), резервный Александр Сединкин (Омск), инспектор Сергей Андреев (Новосибирск);

«Рубин» — «Велес» — Сергей Куликов (Саранск), Руслан Шекемов (Нальчик), Евгений Синянский (Ярославль), резервный Герман Коваленко (Казань), инспектор Александр Костин (Московская область);

«Динамо» Мх — «Балтика» — Олег Соколов, Сергей Каруненко, Александр Чекалин (все — Воронеж), резервный Богдан Головко (Волгоград), инспектор Андрей Бутенко (Москва);

«Волга» — «Волгарь» — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), Алексей Линкин (Воронеж), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный Владислав Рыбаков (Ульяновск), инспектор Василий Правило (Краснодар);

«КАМАЗ» — «Алания» — Игорь Низовцев (Нижний Новгород), Сергей Архипов (Ульяновск), Артур Зайнагутдинов (Уфа), резервный Игорь Захаров (Казань), инспектор Виктор Клепиков (Екатеринбург);

«Нефтехимик» — «Арсенал» — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону), Александр Приходько (Москва), Илья Довольнов (Тюмень), резервный Ваге Чичилян (Московская область), инспектор Лев Антонов (Владимир);

«Кубань» — «Шинник» — Константин Юданов, Артем Перов, Виктор Медведев, резервный Андрей Зубов (все — Москва), инспектор Сергей Романов (Новосибирск).

В этот раз департамент судейства не назначил ни на одну из игр судью из РПЛ (если не считать ассистентов Наиля Сейфетдинова и Сергея Каруненко), также в отличие от последних туров не будут использоваться видеоассистенты.

Футбол
Первая лига
4
4
Читайте также
МОК рекомендовал не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с Вооруженными силами
Глава ОКР Поздняков назвал абсолютно неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов
В Верховной раде заявили о неспособности Украины сражаться до изнеможения
Глава ПМР заявил о пути к мировой войне через Приднестровье
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
В США предрекли миллионам людей по всему миру потерю работы из-за ИИ
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григорян: «Балтика» не обладает исполнителями уровня «Рубина». Но система Игнашевича работает»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.04 00:00
Динамо Мх – Балтика
 - : -
2.04 00:00
Уфа – СКА-Хаб.
 - : -
2.04 00:00
Енисей – Краснодар-2
 - : -
2.04 00:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
2.04 00:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.04 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.04 00:00
Родина – Акрон
 - : -
2.04 00:00
Рубин – Велес
 - : -
2.04 00:00
Волга – Волгарь
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 22 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 22 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости