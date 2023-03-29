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Сегодня, 14:56

Игорь Ледяхов пополнил тренерский штаб «Алании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский специалист Игорь Ледяхов вошел в тренерский штаб владикавказской «Алании».

Как сообщает пресс-служба клуба, 54-летний специалист будет работать в качестве помощника главного тренера красно-желтых.

Будучи футболистом Ледяхов выступал за такие команды, как СКА Ростов, «Торпедо» Таганрог, «Днепр», «Ротор», «Спартак» Москва, «Спортинг» Хихон, «Иокогама» и «Эйбар». Играл за сборные СНГ и России. Был игроком сборной страны по пляжному футболу.

После завершения карьеры трудился на должности начальника команды в «Ростове». Работал в качестве спортивного директора ФК «Ротор». Был тренером в таких клубах, как «Спартак» Москва, «Шинник», «Ротор», «Ахмат» и «Балтика».

На данный момент «Алания», которую возглавляет Олег Василенко, занимает четвертое место в первой лиге, имея в активе 41 очко.

Источник: https://t.me/fcalania/7565
Игорь Ледяхов
ФК Алания (Владикавказ)
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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