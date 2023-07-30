Матч «Нефтехимика» и «Химок» прервали на 10 минут из-за сильного ливня и града

Матч 3-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Химками» прервали из-за ливня и града.

На 27-й минуте встречи, проходящей в Нижнекамске, судейская бригада приняла решение увести команды с поля из-за плохих погодных условий.

Спустя 10 минут матч был возобновлен с момента остановки.

«Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги с 3 очками в 2 матчах, «Химки» идут на 16-й строчке, подмосковная команда проиграла все два первых матча в сезоне-2023/24.