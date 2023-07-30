Гол Татаринова принес «Тюмени» победу над «Енисеем»

«Тюмень» победила «Енисей» на своем поле в матче 3-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте встречи забил нападающий тюменцев Евгений Татаринов.

«Тюмень» поднялась на пятое место в турнирной таблице Первой лиги с 6 очками в 3 матчах. «Енисей» идет на 11-й строчке с 3 очками.