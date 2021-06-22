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Лучший молодой игрок ПФЛ стал футболистом «Чайки»

18:37
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Футбольный клуб «Чайка» подписал четырехлетний контракт с форвардом Денисом Грибановым, сообщает сайт клуба.

Зимой 2018-го Денис подписал первый профессиональный контракт с белгородским «Энергомашем», предшественником «Салюта». Во взрослом футболе дебютировал в сезоне-2019/2020, а с первого тура завершившегося чемпионата стал игроком стартового состава. За 28 игр в ПФЛ нападающий забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач, став лучшим игроком первенства по системе «гол+пас».

По итогам сезон- 2020/2021 Группы 3 Грибанов был признан лучшим молодым игроком Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.

Дополнительная информация:

https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Denis-Gribanov-%E2%80%93-igrok-Chajki-3932

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Иван Шитик все материалы автора
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