Лучший молодой игрок ПФЛ стал футболистом «Чайки»

Футбольный клуб «Чайка» подписал четырехлетний контракт с форвардом Денисом Грибановым, сообщает сайт клуба.

??Денис Грибанов — игрок «Чайки»??



Футбольный клуб «Чайка» подписал четырехлетний контракт с лучшим молодым игроком ПФЛ сезона 20/21 ? pic.twitter.com/iujMoCmRSX — ФК «Чайка» (@chaykafc) June 22, 2021

Зимой 2018-го Денис подписал первый профессиональный контракт с белгородским «Энергомашем», предшественником «Салюта». Во взрослом футболе дебютировал в сезоне-2019/2020, а с первого тура завершившегося чемпионата стал игроком стартового состава. За 28 игр в ПФЛ нападающий забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач, став лучшим игроком первенства по системе «гол+пас».

По итогам сезон- 2020/2021 Группы 3 Грибанов был признан лучшим молодым игроком Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.