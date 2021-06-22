Лучший молодой игрок ПФЛ стал футболистом «Чайки»
18:37
Футбольный клуб «Чайка» подписал четырехлетний контракт с форвардом Денисом Грибановым, сообщает сайт клуба.
Зимой 2018-го Денис подписал первый профессиональный контракт с белгородским «Энергомашем», предшественником «Салюта». Во взрослом футболе дебютировал в сезоне-2019/2020, а с первого тура завершившегося чемпионата стал игроком стартового состава. За 28 игр в ПФЛ нападающий забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач, став лучшим игроком первенства по системе «гол+пас».
По итогам сезон- 2020/2021 Группы 3 Грибанов был признан лучшим молодым игроком Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ.
Дополнительная информация:
https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Denis-Gribanov-%E2%80%93-igrok-Chajki-3932
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю