«Кубань» официально объявила о назначении Первушина
20:38
«Кубань» на официальном сайте объявила о назначении Сергея Первушина на пост главного тренера клуба. Контракт со специалистом подписан сроком на два года.
В тренерский штаб нового наставника войдут помощники Тимур Шипшев, Виталий Булыга, Александр Самойленко, тренер вратарей Сергей Куликов и тренер по физической подготовке Николай Приймак.
Последним местом работы Первушина был «Тамбов», который он возглавлял с 2019 по 2021 год.
Дополнительная информация:
https://www.pfckuban.ru/news/sergey-pervushin-novyy-glavnyy-trener-pfk-kuban/
Читайте также
Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер — о сборной России на Евро-2020
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю