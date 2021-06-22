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«Кубань» официально объявила о назначении Первушина

20:38
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«Кубань» на официальном сайте объявила о назначении Сергея Первушина на пост главного тренера клуба. Контракт со специалистом подписан сроком на два года.

В тренерский штаб нового наставника войдут помощники Тимур Шипшев, Виталий Булыга, Александр Самойленко, тренер вратарей Сергей Куликов и тренер по физической подготовке Николай Приймак.

Публикация от ПФК «КУБАНЬ» Краснодар ?? (@pfckuban)

Последним местом работы Первушина был «Тамбов», который он возглавлял с 2019 по 2021 год.

Дополнительная информация:

https://www.pfckuban.ru/news/sergey-pervushin-novyy-glavnyy-trener-pfk-kuban/

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