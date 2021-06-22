«Кубань» официально объявила о назначении Первушина

«Кубань» на официальном сайте объявила о назначении Сергея Первушина на пост главного тренера клуба. Контракт со специалистом подписан сроком на два года.

В тренерский штаб нового наставника войдут помощники Тимур Шипшев, Виталий Булыга, Александр Самойленко, тренер вратарей Сергей Куликов и тренер по физической подготовке Николай Приймак.

Последним местом работы Первушина был «Тамбов», который он возглавлял с 2019 по 2021 год.