Тимур Жамалетдинов стал игроком «Волгаря»

Нападающий Тимур Жамалетдинов стал игроком «Волгаря», сообщается на сайте команды.

Для форварда «Волгарь» — пятый клуб в карьере.

Прошлый сезон 26-летний футболист провел в «СКА-Хабаровске». В сезоне-2022/23 он провел 27 матчей и забил 4 гола.

«Волгарь» завершил прошлый сезон на 12-м месте в первой лиге.