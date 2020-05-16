Курский «Авангард» покинет ФНЛ и добровольно опустится в ПФЛ

Курский «Авангард» в следующем сезоне не выступит в чемпионате Олимп-ФНЛ. Клуб добровольно опустится в ПФЛ, сообщает matchtv.ru.

Причина — сокращение бюджета, он составит меньше 100 миллионов рублей. Ожидается, что с официальным заявлением клуб выступит на следующей неделе.

У 12 футболистов «Авангарда» заканчиваются контракты — они получат статус свободных агентов. С остальными игроками, у которых есть предложения из ФНЛ, клуб будет вести диалог в частном порядке.

Накануне исполком РФС принял решение досрочно завершить сезоны в ФНЛ и ПФЛ. Также сообщалось, что вылетевших во второй дивизион не будет, а количество участников в сезоне-2020/21 может вырасти до 23 (без учета «Луча» и «Армавира»).