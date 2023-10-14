Дубль Мосейчука принес «Кубани» победу над «Торпедо»

«Кубань» на своем поле обыграла «Торпедо» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Дублем за хозяев отметился Илья Мосейчук. Форвард отличился на 69-й и 89-й минутах. Единственный гол «Торпедо» на 89-й минуте забил Илья Стефанович.

«Кубань» (12 очков) занимает 17-е место в ФНЛ. «Торпедо» (18) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.