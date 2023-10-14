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Сегодня, 19:28

Дубль Мосейчука принес «Кубани» победу над «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кубань» на своем поле обыграла «Торпедо» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Дублем за хозяев отметился Илья Мосейчук. Форвард отличился на 69-й и 89-й минутах. Единственный гол «Торпедо» на 89-й минуте забил Илья Стефанович.

«Кубань» (12 очков) занимает 17-е место в ФНЛ. «Торпедо» (18) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
14 окт, 17:30. Кубань (Краснодар)
Кубань
2:1
Торпедо М

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК Кубань
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 14 8 4 2 17-11 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Химки 14 7 3 4 18-14 24
4
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
5
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
6
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
7
 КАМАЗ 14 5 4 5 13-11 19
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 14 5 4 5 14-21 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
12
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
13
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
14
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
15
 Енисей 14 4 3 7 17-18 15
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 14 1 6 7 11-20 9
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 11:30
СКА-Хаб. – Арсенал
 1 : 1
14.10 14:00
КАМАЗ – Шинник
 4 : 0
14.10 14:00
Сокол – Нефтехимик
 2 : 2
14.10 16:00
Динамо Мх – Черноморец
 1 : 0
14.10 16:00
Тюмень – Волгарь
 1 : 0
14.10 17:00
Алания – Ленинградец
 1 : 0
14.10 17:30
Кубань – Торпедо
 2 : 1
14.10 18:00
Химки – Енисей
 1 : 0
14.10 20:00
Родина – Акрон
 - : -
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Кубань

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Черноморец Н

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