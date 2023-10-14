Дубль Мосейчука принес «Кубани» победу над «Торпедо»
«Кубань» на своем поле обыграла «Торпедо» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
Дублем за хозяев отметился Илья Мосейчук. Форвард отличился на 69-й и 89-й минутах. Единственный гол «Торпедо» на 89-й минуте забил Илья Стефанович.
«Кубань» (12 очков) занимает 17-е место в ФНЛ. «Торпедо» (18) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|8
|4
|2
|17-11
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Химки
|14
|7
|3
|4
|18-14
|24
|
4
|Тюмень
|14
|6
|5
|3
|19-13
|23
|
5
|Акрон
|13
|6
|3
|4
|16-9
|21
|
6
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
7
|КАМАЗ
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
8
|СКА-Хаб.
|14
|5
|4
|5
|16-15
|19
|
9
|Сокол
|14
|5
|4
|5
|14-21
|19
|
10
|Арсенал
|14
|4
|7
|3
|14-13
|19
|
11
|Торпедо
|14
|5
|3
|6
|13-15
|18
|
12
|Родина
|13
|4
|5
|4
|19-16
|17
|
13
|Черноморец
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
14
|Нефтехимик
|14
|4
|4
|6
|12-16
|16
|
15
|Енисей
|14
|4
|3
|7
|17-18
|15
|
16
|Ленинградец
|14
|3
|5
|6
|10-16
|14
|
17
|Кубань
|14
|3
|3
|8
|9-16
|12
|
18
|Волгарь
|14
|1
|6
|7
|11-20
|9
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|11:30
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|1 : 1
|14.10
|14:00
|
КАМАЗ – Шинник
|4 : 0
|14.10
|14:00
|
Сокол – Нефтехимик
|2 : 2
|14.10
|16:00
|
Динамо Мх – Черноморец
|1 : 0
|14.10
|16:00
|
Тюмень – Волгарь
|1 : 0
|14.10
|17:00
|
Алания – Ленинградец
|1 : 0
|14.10
|17:30
|
Кубань – Торпедо
|2 : 1
|14.10
|18:00
|
Химки – Енисей
|1 : 0
|14.10
|20:00
|
Родина – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|8
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Матвей Тюрин
Черноморец Н
|0
|1
|0
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|6
|1
|0
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