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Сегодня, 19:22

«Кубань» обыграла «Родину» в матче Мелбет-Первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Кубань» дома обыграла «Родину» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил форвард Максим Лаук на 90+1-й минуте.

Клуб из Краснодара находится на 17-м месте в турнирной таблице ФНЛ, имея на счету 9 очков. Московская команда занимает 11-ю строчку с 17 баллами.

В следующем туре «Кубань» примет «Торпедо» 14 октября, а «Родина» сыграет с «Акроном».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
08 окт, 17:30. Кубань (Краснодар)
Кубань
1:0
Родина

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Первая лига
ФК Кубань
ФК Родина
0
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«Арсенал» разгромил «Сокол» в матче Мелбет-Первой лиги

Гол Саадуева на 88-й минуте принес «Черноморцу» победу над «Ленинградцем» в Мелбет-Первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
9
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
10
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
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7.10 16:00
Шинник – Енисей
 1 : 1
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 0 : 1
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 2 : 0
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 2 : 1
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 3 : 0
8.10 17:30
Кубань – Родина
 1 : 0
8.10 18:00
Ленинградец – Черноморец
 0 : 1
9.10 16:30
Тюмень – Торпедо
 - : -
9.10 19:00
Химки – Алания
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 7
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 5 1 0
Равиль Нетфуллин

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Химки

 9 1 0
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