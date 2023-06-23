«Кубань» подписала контракт с вратарем Терновским

Голкипер Дмитрий Терновский стал игроком «Кубани», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 28-летним голкипером рассчитано на один сезон. Терновский будет выступать под номером 24.

В прошедшем сезоне голкипер выступал за махачкалинское «Динамо». Терновский провел 19 матчей, 10 из них сыграв на ноль.