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Сегодня, 15:00

«Кубань» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча ФНЛ в прямом эфире

«Кубань» сыграет с «Динамо» Махачкала в первой лиге 1 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сослан Кагермазов, (ФК «Динамо» Махачкала).
Фото ФК «Динамо» Махачкала

«Кубань» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги 1 апреля, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Кубань» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.50 мск. Также встречи ФНЛ в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
01 апр, 17:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
Динамо Мх

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Кубань
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«Нефтехимик» — «Акрон»: видеообзор матча первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
4
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 4 : 1
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 3 : 1
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 1 : 0
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 0 : 0
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 0 : 0
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 3 : 0
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 1 : 2
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 1 : 1
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 19 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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