«Крылья Советов» на выезде обыграли «Волгарь»

«Крылья Советов» победили «Волгарь» (1:0) в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч с пенальти на 69-й минуте забил Иван Сергеев. «Крылья» набрали 82 очка и лидируют в турнирной таблице. «Волгарь» на 11-м месте — 51 очко.

Олимп — ФНЛ

36-й тур

«Волгарь» (Астрахань) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:0)

Гол: И.Сергеев, 69 — с пенальти.

«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Ведерников (Болонин, 46), Хомуха, Журавлев, Бердников (Пугачев, 81), Николаев (Белоус, 64), Мендель, Полубояринов (Бутенко, 71), Агаларов (Погосов, 35), Юсупов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Полуяхтов, Солдатенков, Зеффан (Чернов, 85), Божин, Витюгов (Хади, 90+1), Ежов (Зиньковский, 72), Рикарду Алвеш (Горшков, 55), Кабутов, И.Сергеев, Голенков (Сарвели, 74).

Предупреждения: Голенков, 51. Хомуха, 59. Мендель, 64. Болонин, 67. Божин, 84. Локтионов, 90+2.

Удаления: Божин, 87 (грубая игра, вторая ж.к.). Витюгов, 90+5 (серьезное нарушение правил игры).

Судья: Жабченко (Краснодар).

12 апреля. Астрахань. Стадион «Центральный».