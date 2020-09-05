«Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» и догнали его по очкам

«Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ — 3:0. Самарцы догнали нижегородцев по очкам и поднялись на 10-е место в таблице.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

7-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Нижний Новгород» — 3:0 (1:0)

Голы: Голенков, 19 (1:0). Сергеев, 72 (2:0). Ежов, 81 (3:0).

«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан, Божин (Чернов, 76), Солдатенков, Полуяхтов (Якуба, 82), Гацкан, Кабутов (Ежов, 74), Зиньковский, Витюгов (Горшков, 65), Сарвели, Голенков (Сергеев, 65).

«Нижний Новгород»: Смирнов, Зуйков, Гоцук, Эдиев, Маляров, Сапета, Шарипов, Мичуренков, Галаджан (Югалдин, 77), Сулейманов, Шмыков.

Предупреждения: Божин, 21. Сарвели, 41. Мичуренков, 54. Полуяхтов, 64. Сулейманов, 66.

Судья: Буланов (Саранск).

5 сентября. Самара. Стадион «Самара Арена».