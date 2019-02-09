"Краснодар-2" вырвал победу в матче с "Уралом"

В матче группового турнира Олимп-Кубка ФНЛ "Краснодар-2" обыграл "Урал" (2:1).

У "Урала" на 19-й минуте счет открыл Отман Эль-Кабир. На 75-й минуте в составе "Краснодара-2" голом отметился Леон Сабуа, который реализовал пенальти. Он же в компенсированное ко второму тайму время принес своей команде победу.

В группе С также играют "Химки" и "Тамбов", которые своей матч первого тура проведут сегодня. Начало в 13.45 по московскому времени.

Олимп-Кубок ФНЛ

Группа С

1-й тур

"Краснодар-2" - "Урал" (Екатеринбург) - 1:1 (0:1)

Голы: Эль-Кабир, 19 (0:1). Сабуа, 75 - с пенальти (1:1). Сабуа, 90+3 (2:1).

9 февраля. Пафос. Стадион "Geroskipou Municipal Stadium".