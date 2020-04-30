Как стало известно «СЭ», большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное завершение сезона. Однако окончательное решение примет исполком РФС.

Против завершения выступило три команды: «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».

У всех трёх сохранялись шансы как на прямой выход в РПЛ, так и на стыки. Чертановцы набрали столько же очков, сколько занимающее второе место Химки — 54, у автозаводцев на одно меньше, у шедших пятыми нижнекамцев — 48.

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