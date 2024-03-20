Новиков: «В «Спартак» никогда не пойду»
Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков ответил на вопрос, может ли он согласиться на работу в московском «Спартаке».
«Что буду делать, если позовут в «Спартак»? Это нереально. Невозможно на генетическом уровне. Во-первых, меня туда никто не позовет. Во-вторых, я туда никогда не пойду. Официально ни с кем переговоров не было, как не было и официальных предложений», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.
«Нефтехимик» после 23 туров занимает 8-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 33 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|24
|12
|6
|6
|33-20
|42
|
2
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
3
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
4
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
5
|Родина
|24
|11
|7
|6
|38-20
|40
|
6
|Тюмень
|24
|10
|7
|7
|28-21
|37
|
7
|Алания
|24
|9
|9
|6
|26-27
|36
|
8
|Нефтехимик
|24
|9
|7
|8
|24-22
|34
|
9
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|Торпедо
|24
|8
|7
|9
|20-23
|31
|
12
|КАМАЗ
|24
|7
|8
|9
|21-24
|29
|
13
|Шинник
|24
|7
|7
|10
|27-36
|28
|
14
|Черноморец
|24
|6
|9
|9
|23-29
|27
|
15
|Ленинградец
|24
|6
|7
|11
|16-28
|25
|
16
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|24
|4
|9
|11
|18-32
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|08:00
|
Енисей – Химки
|4 : 1
|30.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|3 : 1
|30.03
|16:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Шинник – Ленинградец
|0 : 0
|30.03
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|0 : 0
|30.03
|19:30
|
Родина – Волгарь
|3 : 0
|31.03
|17:00
|
Алания – Черноморец
|1 : 2
|31.03
|17:30
|
Нефтехимик – Акрон
|1 : 1
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|19
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|11
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3
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