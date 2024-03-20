Талалаев: «У «Химок» все будет хорошо»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о шансах команды выйти в РПЛ по итогам сезона в Мелбет Первой лиге.

«Впереди игры с махачкалинским «Динамо», «Енисеем» и «Арсеналом», а мне нравится играть в футбол с хорошими командами. Опасения за судьбу путевки в РПЛ? Я вам уже говорил с первого тура, когда вы испытывали опасения за это, что у нас все будет хорошо», — цитирует «РЬ Спорт» Талалаева.

После 23 туров «Химки» набрали 42 очка и занимают 1-е место в турнирной таблице.