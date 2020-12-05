Кержаков хочет прочитать книгу о футбольном пути Лобановского

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков в интервью «СЭ» признался, что хочет найти книгу о футбольном пути легендарного тренера Валерия Лобановского.

— Уже успели определиться, какой стиль в работе вам ближе: предельно жесткий и требовательный, как у Юрия Морозова, у которого вы начинали в «Зените», или общительный и демократичный, как у Властимила Петржелы?

— Здесь все зависит от характера, уровня мастерства, профессионализма футболистов, с которыми работаешь. Исходя из этого, и выстраиваются отношения на поле и вне его. Я пришел в «Томь» уже в разгар чемпионата, а потому начинал вслепую, с чистого листа. Если бы у меня за спиной были сборы, которые дают время узнать и оценить возможности игроков, то с какой-то линией общения с ними я бы уже смог определиться. Всем этим в полной мере владел Валерий Васильевич Лобановский, которого считаю гениальным тренером.

— Вы были знакомы?

— К сожалению, нет. Впервые увидел Лобановского при интересных обстоятельствах. Юрий Андреевич Морозов, который близко с ним дружил, договорился, что «Зенит» проведет тренировку на базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе. Было это незадолго до смерти Валерия Васильевича. Сам он занятий с командой не проводил, а сидел на скамейке и следил, как их ведет Алексей Михайличенко. Но по тому, как работали футболисты, с какой самоотдачей выполняли каждое упражнение, чувствовалась железная рука Лобановского. Жаль, тогда не удалось с ним пообщаться. Хотя о чем я, 20-летний мальчишка, мог говорить с великим тренером? С той поры пересмотрел о нем много разных фильмов, перечитал его интервью. Сейчас вот ищу книгу о футбольном пути Лобановского.

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