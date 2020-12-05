Александр Кержаков: «В Томске пришлось начать с коронавируса»

Лучший бомбардир в истории сборной России — о том, почему возглавил тонущую «Томь», неудачах «Зенита», Кокорине, Смолове, Дзюбе и Черчесове.

2002 год. Япония. Чемпионат мира. Спортивный центр городка Симидзу. Накануне мы обидно проиграли хозяевам турнира, и шансы выйти из группы разом повисли в воздухе. Настроение — дрянь! Но жизнь продолжается, надо готовиться к Бельгии.

Перед утренним занятием столкнулся с закадычными друзьями, новичками сборной Кержаковым и Сычевым. Вспомнили вчерашний матч, повздыхали, как во втором тайме Бесчастных не использовал верный голевой момент, недобрым словом помянули немецкого судью Мерка, закрывшего глаза, когда в своей штрафной японцы завалили Семшова.

А когда подошло время бежать на тренировку, Кержаков неожиданно спросил: «Как думаете, Львович, пройдем мы бельгийцев?» «Конечно, пройдем, Саня! С такими форвардами, как вы с Димкой, да не пройти? Надо только верить!» — подбодрил я молодежь. «Мы верим!» — откликнулись друзья и рванули на поле.

Увы, пройти «красных дьяволов» не получилось — не по зубам оказались. И после того печального матча появился еще один снимок — покидающий поле Кержаков, обнимая, успокаивает своего плачущего друга. Сычев словно знал, что сказка под названием «мировой чемпионат» больше в его жизни не повторится. Судьба Александра сложится счастливее. Ему доведется еще раз сыграть на ЧМ — в 2014-м в Бразилии, — а карьеру в сборной он закончит в ранге ее лучшего бомбардира, причем остается им по сей день.

Это было недавно, это было...

14 июня 2002 года. Фукурой. Бельгия — Россия — 3:2. Эмоции Дмитрия Сычева и Александра Кержакова после вылета из чемпионата мира. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый вызов

Пробежался я воспоминаниями по тем временам по дороге на свою первую встречу с Кержаковым-тренером. На стадионе «Октябрь», где перед выездом в Брянск «Томь» проводила тренировку.

Началась она празднично — главного тренера поздравили с днем рождения. И от звонка до звонка шла весело, в темпе, с огоньком. Со стороны и не подумаешь, что так может работать команда, которая, стиснув зубы, бьется за выживание в ФНЛ. Да и по имениннику этого не было видно. Час с лишним Александр Анатольевич заводил ребят подсказками, замечаниями, подстегивал шутками.

А когда футболисты отправились в душ, он вместе с помощниками Русланом Аджинджалом и Владимиром Казаковым еще минут сорок сражался в теннисбол с командой из двух докторов и оператора. Где был таким же азартным, неуступчивым, жадным до побед, каким его всегда видели в родном «Зените» и сборной.

Кержакову — 38. Как тренеру — еще только 38. Самое начало. И хотя к его неожиданным решениям и на поле, и в жизни мы вроде бы уже привыкли, согласие возглавить «Томь» удивило. Принять в разгар сезона клуб в хвосте таблицы, с кучей проблем, которые все больше и больше засасывают в трясину неизвестности, может лишь верящий в чудеса безумец. Но Кержаков из тех, кто всегда верит только в себя самого. Потому и сейчас от своих принципов не отступил.

— «Томь» для меня — новый вызов и очередная проверка на прочность, которую обязан пройти, — опережая мой вопрос, начал разговор Александр Анатольевич. — Когда я уезжал из благополучного «Зенита» в «Севилью», теряя в полтора раза в зарплате, многие тоже считали это мальчишеством и безрассудством. А я должен был сделать этот шаг, чтобы проверить себя, понять, чего стою на самом деле.

— Да, но в данном случае вы рискуете начать тренерскую карьеру с неудачи. Ведь шансы «Томи» сохранить место в ФНЛ все еще невелики.

— Значит, я должен буду пройти и через это. Умение держать удар — тоже часть тренерской профессии.

— А как возник вариант с «Томью»?

— В сентябре, когда работал с юношеской сборной, позвонил губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин и предложил возглавить «Томь». Я объяснил, что это вряд ли возможно — впереди финальный раунд чемпионата Европы. Но он сказал, что готов во всем пойти навстречу. Затем у меня в РФС был разговор с Александром Валерьевичем Дюковым и Андреем Владимировичем Лексаковым, которые дали добро на совмещение. А когда УЕФА из-за пандемии еврофинал отменил, все решилось само собой.

— Тогда вы еще не предполагали, что в Томске придется столкнуться не только с футбольными проблемами?

— Даже не думал, поскольку сразу же, забыв обо всем, окунулся в работу. И вдруг подскочила температура. После чего с диагнозом «коронавирус» двенадцать дней вынужден был лечиться дома, пропустив три матча чемпионата. Худшего начала не придумать.

Александр Кержаков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ищу книгу о Лобановском

— Ваш контракт действует до конца сезона. Означает ли это, что он не будет продлен, если «Томь» вылетит?

— Такая тема ни в клубе, ни с губернатором не обсуждалась. И о том, что мы можем не справиться с задачей, никто не думает.

— Давая согласие возглавить «Томь», вы наверняка понимали, что идете в команду, которой предстоит борьба за выживание. Сильно давит такая ситуация?

— Я оказался в ней впервые, поскольку как игрока меня в этом плане Бог миловал. Конечно, присутствует напряжение, боязнь ошибиться. В то же время ребята мобилизованы, действуют на пределе. К моему приходу после 11 матчей у команды было лишь 13 очков. А времени, чтобы подтянуть «физику», повысить какие-то игровые качества, катастрофически не хватает. Хорошо, что в спешном порядке удалось пригласить уже понюхавших пороху игроков. Денисов и Лапшов выступали за «Локомотив», Давыдов — за «Спартак», Баляйкин — за «Рубин» и «Крылья». Плюс взяли камерунца Чиди и канадца Ричи, которого рекомендовал Валерий Карпин.

— Откуда у скромной «Томи» деньги на покупки?

— А мы брали этих ребят как свободных агентов. К сожалению, они по несколько месяцев не имели полноценной тренировочной работы. Сейчас приводить их в порядок приходится уже по ходу чемпионата, что создает дополнительные трудности.

— Как вам уровень ФНЛ?

— Прежде об этом турнире практически ничего не знал. Говорят, раньше и он был поинтереснее, и команды в нем выступали покрепче. Сегодня тон задают клубы, лишенные финансовых проблем, с футболистами среднего уровня, вокруг которых строится игра. Это хорошо организованные «Нижний Новгород» Роберта Евдокимова, «Оренбург» с чешским тренером Марцелом Личкой. Но особенно мне понравилось «Торпедо» Сергея Игнашевича, играющее в современный, качественный футбол. Если говорить о полях, то ужаснула только синтетика в омском манеже. Кстати, после ремонта у нас в Томске поле в отличном состоянии. Темы судейства касаться не буду — не в моих правилах. Арбитры мне советов не дают, а я им.

— В чем сейчас нуждается «Томь», чтобы выйти из турнирного кризиса?

— В улучшении функциональной готовности. Футболисты порой не выдерживают игровой ритм. Хотя в победных встречах со «Спартаком-2» и «Енисеем» это удавалось. Правда, там, что редко случается, мы сыграли полным боевым составом. А вот встречу дома с «Чертаново» проводили без двух заболевших резервных вратарей. И когда удалили голкипера Вавилина, его место вынужден был занять защитник.

— Уже успели определиться, какой стиль в работе вам ближе: предельно жесткий и требовательный, как у Юрия Морозова, у которого вы начинали в «Зените», или общительный и демократичный, как у Властимила Петржелы?

— Здесь все зависит от характера, уровня мастерства, профессионализма футболистов, с которыми работаешь. Исходя из этого, и выстраиваются отношения на поле и вне его. Я пришел в «Томь» уже в разгар чемпионата, а потому начинал вслепую, с чистого листа. Если бы у меня за спиной были сборы, которые дают время узнать и оценить возможности игроков, то с какой-то линией общения с ними я бы уже смог определиться. Всем этим в полной мере владел Валерий Васильевич Лобановский, которого считаю гениальным тренером.

— Вы были знакомы?

— К сожалению, нет. Впервые увидел Лобановского при интересных обстоятельствах. Юрий Андреевич Морозов, который близко с ним дружил, договорился, что «Зенит» проведет тренировку на базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе. Было это незадолго до смерти Валерия Васильевича. Сам он занятий с командой не проводил, а сидел на скамейке и следил, как их ведет Алексей Михайличенко. Но по тому, как работали футболисты, с какой самоотдачей выполняли каждое упражнение, чувствовалась железная рука Лобановского. Жаль, тогда не удалось с ним пообщаться. Хотя о чем я, 20-летний мальчишка, мог говорить с великим тренером? С той поры пересмотрел о нем много разных фильмов, перечитал его интервью. Сейчас вот ищу книгу о футбольном пути Лобановского.

— Вот вы рассказывали, что в «Томи» появилось несколько арендованных игроков. А не возникало мысли договориться с руководством «Зенита», чтобы вам отдавали в аренду тех, кто не попадает пока в основной состав?

— Идея неплохая. Тем более что уходил я из «Зенита» по-доброму. Генеральный директор Александр Иванович Медведев, желая удачи, сказал: «Если будут проблемы, обращайся!» Но не думаю, что такие свободные игроки появятся, ведь у «Зенита» есть еще и дубль, и молодежка. Да и у основного состава сейчас проблем хватает. Вот и приходится Семаку выпускать еще необстрелянных Прохина, Мусаева, Крапухина.

Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Малкому нужно время

— «Зенит» второй раз не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Стечение обстоятельств? Или сказывается отсутствие тренерского опыта Семака на таком уровне?

— То, что все это не стечение обстоятельств, — абсолютно точно. Просто таков уровень сегодняшнего «Зенита». С «Брюгге» он мог рассчитывать максимум на ничью, да и то при удачном раскладе. А «Боруссия» и «Лацио» объективно сильнее во всех отношениях. Что касается Семака, то мне сложно и не очень удобно говорить на эту тему. Но по факту стаж его работы на уровне Лиги чемпионов действительно не слишком велик.

— Сам Сергей Богданович после матча с «Лацио» сказал, что не считает неудачное выступление в Лиге чемпионов провалом, объяснив это большим числом травмированных .

— Давно известно, что за все и всегда отвечает тренер. Если он сетует на обилие травм, значит, «Зениту» не хватает глубины состава. И это повод для упрека в адрес селекционной службы. Но клубные проблемы болельщика не интересуют — спрос только с тренера.

— Согласны с корреспондентом «СЭ» в Италии Георгием Кудиновым, что нынешний состав «Зенита» хорош для российского чемпионата, но не годится для серьезных дел в Европе ?

— Это подтверждается результатами. Хотя в последнее время у «Зенита» не все ладно и в нашем чемпионате, уровень которого пониже тех, где играют его противники по еврокубкам. Правда, считаю, что по подбору игроков «Зенит» тому же «Брюгге» нисколько не уступает.

— В свое время у вас были сомнения по поводу того, будет ли соответствовать игра Малкома сорока миллионам, заплаченным за него «Зенитом». Что скажете сейчас?

— Я говорил это во время его болезни, которая, естественно, рождала опасения. Пока они подтверждаются — имею в виду игру бразильца в Лиге чемпионов. В РПЛ он выглядит гораздо мощнее и полезнее. В любом случае, чтобы после такой тяжелой травмы выйти на прежний уровень, Малкому нужно время.

— Кто из нынешнего состава «Зенита» мог бы играть в Европе?

— Все. Но смотря в каких странах — футбол-то в Европе разный. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то, если бы захотел, мог заиграть Дзюба. А вот Кузяев пытался уехать, да не получилось. Бывает, футболисту условия подходят, а клубу — нет. Случается и наоборот. Кроме того, существуют еще личные амбиции. Я уезжал в «Севилью» из «Зенита», где меня все устраивало, доказывать самому себе, что я игрок. А в аренду в «Цюрих» вообще уходил бесплатно, отказавшись от денег «Зенита», который иначе меня не отпускал. Здесь у каждого свой выбор. И для кого-то главное — цифры в контракте. Словом, основания отъезда бывают разные. Скажем, Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» из-за того, что там мало играл. Зато сейчас в Питере на первых ролях. Наверняка какие-то причины заставили и Смолова зимой отправиться в «Сельту», которая вела борьбу за выживание.

Доменико Тедеско и Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тедеско должен поверить в Кокорина

— Чем объясняете спад в игре Смолова?

— В «Краснодаре», где под него была заточена игра в атаке, Федор провел свое лучшее время. Доказал, что он нападающий с большой буквы. И то, что на него сделал ставку «Локомотив», вполне логично. Но на новом месте не пошло: куда-то пропали легкость, острота, стал меньше забивать. Другой футбол, партнеры, под которых надо подстраиваться. А ломать себя уже в зрелые годы — дело непростое, мы ведь не молодеем. Так что «Локомотив», похоже, оказался для Смолова не его командой.

— Все чаще то же самое можно слышать и про перешедшего в «Спартак» Кокорина. Вам не кажется, что процесс его адаптации затянулся?

— Несмотря ни на что, по-прежнему считаю Александра одним из самых талантливых российских форвардов. Тедеско еще продолжает выстраивать атаку. В такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе тяжело. Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!

— Тогда почему с ходу заиграл в «Ростове» Мамаев? Характер покрепче?

— Дело не в характере. Просто Павел сразу начал играть. К тому же его во всем поддерживал Карпин. Это очень важный момент. По себе знаю: порой тренерское доверие помогает творить чудеса. А Кокорин, придя в «Спартак», сначала тренировался, потом залечивал травму, восстанавливался. Тедеско не может не видеть, какой у Александра потенциал. И его доверие способно сыграть здесь решающую роль.

— Минувшей весной вы назвали Еременко, Дзюбу и Бакаева лучшими игроками премьер-лиги. А сейчас, на экваторе сезона, какие-то изменения в эту тройку внесете?

— По-прежнему считаю Еременко самым умным и нестандартным футболистом РПЛ. Жаль, не удалось нам вместе сыграть. Вторым назову лидера ЦСКА Влашича — тонкого, разностороннего хавбека. А дальше или Ловрен, или Дзюба. Хорват — лучший защитник российского чемпионата. Но и Артема обижать не хочется — он форвард от Бога! Так что пусть по-братски делят третье место.

— Тогда же в тройку вратарей вы включили Дюпина, Шамова и Джанаева. На данный момент в ней уже есть изменения с учетом Кержакова-младшего?

— Про брата Мишку я уже говорил, что он лучший, а потому вновь выношу его за скобки. Горжусь, что наконец-то еще один Кержаков заиграл в «Зените», о чем мы с отцом всегда мечтали. А на сегодня мой вариант тройки вратарей таков: Акинфеев, по-прежнему сохраняющий свой уровень, Шунин, здорово прибавивший, и очень перспективный Сафонов, который уже стучится в двери сборной.

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Черчесов говорил о наболевшем

— Кстати, о сборной. Ожидали, что ее неудачи в матчах Лиги Наций с Турцией и Сербией обернутся таким всплеском негодования СМИ и болельщиков?

— Такая реакция не удивила. За последнее время сборная сумела приучить всех к победам. А поскольку это главная команда страны, неудачи особенно болезненны. Сейчас градус эмоций оказался выше обычного еще и потому, что злопыхатели тут же припомнили о присвоении игрокам после чемпионата мира звания заслуженных мастеров. Да по себе знаю, как больно и обидно проигрывать сборной. Но главную задачу — выход в финал чемпионата Европы — команда Черчесова решила. Так наберитесь терпения, дождитесь ее игры на Евро. И перестаньте бросать камни злобы в тренера!

— Станислав Черчесов в телеинтервью жестко высказался по поводу происходящего. Александр Мостовой даже предположил, что после этого кто-то из игроков может обидеться на тренера .

— Станислав Саламович говорил со свойственной ему эмоциональностью, поскольку речь шла о наболевшем. Обычно здесь каждый оценивает и воспринимает сказанное тренером по-своему. Что касается обид кого-то из футболистов, то это личное дело каждого из них. К примеру, Оздоев отнесся к словам тренера с пониманием.

— Геннадий Орлов расценил отсутствие в сборной Дзюбы как ошибку Черчесова, заметив, что футболиста надо оценивать по игре, а не по тому, что с ним происходит вне поля .

— Странно, что Геннадий Сергеевич забыл важную вещь: только главный тренер вправе решать, кого вызывать в сборную, а кого — нет. Тем более что Станислав Саламович сразу же объяснил, почему он так сделал. И то, что Дзюба будет выводить сборную на поле с капитанской повязкой, тоже уже сообщил.

— В телеинтервью Черчесов дал своеобразную оценку появлению в сборной Чалова и Заболотного. А какого мнения о них Александр Кержаков, у которого должен быть особый нюх на форвардов?

— Это разноплановые футболисты. В свои 22 Чалов уже успел стать лучшим бомбардиром чемпионата, что говорит о большом потенциале Федора. Он хорошо открывается, обладает голевым чутьем. Вспомните его гол «Реалу» на «Бернабеу» в Лиге чемпионов. Главный минус — отсутствие стабильности. Думаю, Чалов об этом недостатке знает и старается от него избавиться, поскольку на раздолбая никак не похож. Заболотный действует в силовой манере, работоспособен, неуступчив в борьбе. Но грешит разбазариванием голевых моментов. Что и было подмечено после матча с Сербией. Пока оба нападающих в статусе кандидатов в сборную. И преимущество здесь армейца в том, что он моложе своего конкурента.

— Не удивило то, как отреагировало на выступление Черчесова руководство «Спартака» и ЦСКА?

— Думаю, от такой формы общения лучше не становится ни тренеру сборной, ни клубам. Выяснять отношения надо не публично, а между собой. Надеюсь, когда страсти поутихнут, все стороны обязательно найдут общий язык и будут действовать в интересах друг друга.

— Алекс Фергюсон как-то сказал: «Чтобы стать тренером, надо убить в себе футболиста». Согласны?

— Я начал понимать это еще в юношеской сборной, где впервые почувствовал, что нельзя относиться к происходящему на поле так, как делал игроком. А сейчас, когда возглавил команду, попавшую в ситуацию, в которой я прежде никогда не оказывался, до конца осознал, насколько сэр Алекс прав.

— Выходит, ваш принцип — бил, бью и буду бить! — уже в прошлом?