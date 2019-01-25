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Касаев покинул "Балтику"

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Полузащитник Алан Касаев покинул калининградскую "Балтику", информирует официальный сайт ФНЛ. 32-летний хавбек расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон,

"Благодарим Алана за игру и за отказ от требования выплаты премиальных. Эти финансовые средства пойдут на развитие детско-юношеского футбола", – говорится в сообщении пресс-службы "Балтики".

Касаев перешел в "Балтику" незадолго до начала сезона. Футболист, арендованный у "Локомотива", успел сыграть в ФНЛ 21 матч и забить 1 гол.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190125/1549924269.html

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