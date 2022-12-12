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12 декабря, 15:17

Каррера и Кержаков являются кандидатами на пост главного тренера «Рубина»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новое руководство «Рубина» рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера команды, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, до недавнего времени основным кандидатом на пост главного тренера «Рубина» был Вадим Гаранин. Прежнее руководство клуба рассчитывало на специалиста и даже провело с ним несколько встреч. Однако после изменений в клубе рассматривают и других кандидатов: бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, которого казанцам предлагают агенты, и экс-рулевого «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова.

15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист работал в клубе с декабря 2019 года.

Под руководством 52-летнего специалиста «Рубин» провел два матча, в которых одержал победу.

После 20 туров «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.

Ранее фанаты «Рубина» выступили с заявлением оставить Уткульбаева на посту главного тренера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-yavlyaetsya-kandidatom-na-post-glavnogo-trenera-rubina/

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Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Александр Кержаков
Футбол
Первая лига
Массимо Каррера
6
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
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Балтика

 7
И К Ж
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Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
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Велес

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Балтика

 16 1 5
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