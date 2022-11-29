Фанаты «Рубина» выступили с заявлением оставить Уткульбаева на посту главного тренера
Фанаты «Рубина» выступили с заявлением оставить Юрия Уткульбаева на посту главного тренера казанского клуба.
«Мы, болельщики «Рубина», некоторые из которых воочию наблюдали игру Уткульбаева ещё будучи футболистом, просим оставить Юрия Анваровича на посту главного тренера ФК Рубин. Не отрицаем что может не получиться, Юрий Анварович может не оправдать возложенных надежд, но своей преданностью республике и городу он точно заслуживает шанс реализовать свои тренерские навыки на посту главного тренера ФК «Рубин», — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Во вторник, 15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист работал в клубе с декабря 2019 года.
Под руководством 52-летнего специалиста «Рубин» провел два матча, в которых одержал победу.
Уткульбаев — воспитанник и бывший игрок «Рубина». Позже он работал в клубе на разных должностях: тарший тренер молодежной команды, тренер «Рубина-2», директор Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки. Также Уткульбаев имеет опыт работы спортивным директором «КАМАЗа», главным тренером «Актобе» и наставником «Нефтехимика».
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|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
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2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
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5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
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6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
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7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
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КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
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Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5