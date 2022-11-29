Фанаты «Рубина» выступили с заявлением оставить Уткульбаева на посту главного тренера

Фанаты «Рубина» выступили с заявлением оставить Юрия Уткульбаева на посту главного тренера казанского клуба.

«Мы, болельщики «Рубина», некоторые из которых воочию наблюдали игру Уткульбаева ещё будучи футболистом, просим оставить Юрия Анваровича на посту главного тренера ФК Рубин. Не отрицаем что может не получиться, Юрий Анварович может не оправдать возложенных надежд, но своей преданностью республике и городу он точно заслуживает шанс реализовать свои тренерские навыки на посту главного тренера ФК «Рубин», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Во вторник, 15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист работал в клубе с декабря 2019 года.

Под руководством 52-летнего специалиста «Рубин» провел два матча, в которых одержал победу.

Уткульбаев — воспитанник и бывший игрок «Рубина». Позже он работал в клубе на разных должностях: тарший тренер молодежной команды, тренер «Рубина-2», директор Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки. Также Уткульбаев имеет опыт работы спортивным директором «КАМАЗа», главным тренером «Актобе» и наставником «Нефтехимика».