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Фанаты «Рубина» выступили с заявлением оставить Уткульбаева на посту главного тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фанаты «Рубина» выступили с заявлением оставить Юрия Уткульбаева на посту главного тренера казанского клуба.

«Мы, болельщики «Рубина», некоторые из которых воочию наблюдали игру Уткульбаева ещё будучи футболистом, просим оставить Юрия Анваровича на посту главного тренера ФК Рубин. Не отрицаем что может не получиться, Юрий Анварович может не оправдать возложенных надежд, но своей преданностью республике и городу он точно заслуживает шанс реализовать свои тренерские навыки на посту главного тренера ФК «Рубин», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Во вторник, 15 ноября, «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист работал в клубе с декабря 2019 года.

Под руководством 52-летнего специалиста «Рубин» провел два матча, в которых одержал победу.

Уткульбаев — воспитанник и бывший игрок «Рубина». Позже он работал в клубе на разных должностях: тарший тренер молодежной команды, тренер «Рубина-2», директор Департамента спортивного развития и профессиональной подготовки. Также Уткульбаев имеет опыт работы спортивным директором «КАМАЗа», главным тренером «Актобе» и наставником «Нефтехимика».

Источник: https://t.me/FCRK_FANS/1035
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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