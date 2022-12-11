«Рубин» не получит финансирования от Республики Татарстан в этом сезоне

«Рубин» не получит финансирования от Республики Татарстан в этом сезоне, сообщает БИЗНЕС Online.

14.12.2022 | Франция — Марокко

По информации источника, в Татарстане уверены, что СИБУР выполнит все свои обязательства до конца сезона, и не планируют дополнительных вложений в клуб. «Рубин» должен покинуть генеральный директор Рустем Сайманов, работавший в клубе с 2018 года. Его заменит глава татарстанского управления налоговой службы Марат Сафиуллин, вместе с тем должна поменяться форма собственности клуба: обсуждается вариант его оформления в муниципальном статусе.

После 20 матчей «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. Лидирует — «Балтика» (41 очко).