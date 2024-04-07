КАМАЗ — «Волгарь»: видеообзор матча первой лиги

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КАМАЗ дома сыграл вничью с «Волгарем» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

КАМАЗ располагается на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 30 набранных очков. «Волгарь» идет 18-м (22).