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Сегодня, 00:41

КАМАЗ — «Волгарь»: видеообзор матча первой лиги

Руслан Минаев
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КАМАЗ дома сыграл вничью с «Волгарем» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

КАМАЗ располагается на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 30 набранных очков. «Волгарь» идет 18-м (22).

Первая лига
ФК Волгарь
ФК КАМАЗ
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«Акрон» — «Торпедо»: видеообзор матча первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Динамо Мх 24 12 5 7 25-14 41
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 24 5 7 12 18-30 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 0 : 2
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 2 : 1
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 3 : 3
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
7.04 14:00
Сокол – Родина
 - : -
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 - : -
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 - : -
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 20 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
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